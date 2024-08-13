Разведка Британии: Российские военные и пилоты страдают от нехватки питьевой воды

Разведывательное сообщество Великобритании в новом обзоре проанализировало ситуацию с дефицитом питьевой воды в российской армии.

Соответствующий обзор опубликован на странице британского Минобороны в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В частности, разведка отмечает, что некоторые подразделения оккупационной армии РФ, воюющие в Украине, вероятно, испытывают дефицит питьевой воды.

Повреждения, нанесенные во время российских ударов по объектам коммунальной инфраструктуры, почти наверняка приводят к перебоям в водоснабжении, что обострилось из-за жаркой погоды.

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Кроме того, в июле пророссийский военный блогер сообщил, что норма воды для российских пилотов была ограничена до одного литра в день. Это эквивалентно четверти минимальной рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур.

В результате российские пилоты, как сообщается, обращались за водой к местным жителям, отмечает разведка.

В ответ на недостаток воды некоторые российские военные части были вынуждены изготавливать импровизированные средства фильтрации, используя застоявшиеся лужи для удовлетворения ежедневных потребностей в воде.

"Это с большой вероятностью привело к росту заболеваний, передающихся через воду, среди российских солдат. Недостаток воды, приводящий к обезвоживанию и повышенному риску инфицирования, почти наверняка повлияет на моральный дух и оперативную эффективность", – говорится в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка отмечала, что российские сухопутные войска продолжают проводить наступательные операции на многих участках фронта в Донецкой области, при этом Россия достигла дальнейшего тактического прогресса.

Также в МО Британии отмечали, что за последние два месяца среднесуточные потери россиян убитыми и ранеными снизились с максимального за все время полномасштабной войны уровня до 1140 человек в июле 2024 года.