МЗС РФ викликало молдовського дипломата через фейк про F-16

До Міністерства закордонних справ РФ 13 серпня викликали тимчасово повіреного у справах посольства Молдови в Москві у зв'язку з фейковою інформацією про те, літаки F-16 для України нібито будуть розмішені на молдовській території.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Молдови спростувало інформацію про F-16, заявивши, що російське дипломатичне відомство отримує інформацію з фейкових новин в інтернеті.

У молдовському МЗС нагадали, що "єдиною країною, яка незаконно розміщує війська і боєприпаси на території Молдови без згоди влади, є Росія".

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Кишинів висловив жаль щодо поширення цієї дезінформації і закликало МЗС РФ "не поширювати неправдиві відомості про нашу країну".

Раніше Міністерство оборони Румунії заявило, що поширювана в Telegram-каналах інформація про нібито навчання українців на винищувачах F-16 на території країни є фейком.

Перед цим у Румунії спростували інформацію про те, що румунські зенітні установки Gepard збивали російські дрони "Шахед".