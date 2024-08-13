МИД РФ вызвал молдовского дипломата из-за фейка о F-16

В Министерство иностранных дел РФ 13 августа вызвали временно поверенного в делах посольства Молдовы в Москве в связи с фейковой информацией о том, что самолеты F-16 для Украины якобы будут размещены на молдовской территории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В связи с этим Министерство иностранных дел Молдовы опровергло информацию о F-16, заявив, что российское дипломатическое ведомство получает информацию из фейковых новостей в интернете.

В молдовском МИД напомнили, что "единственной страной, которая незаконно размещает войска и боеприпасы на территории Молдовы без согласия властей, является Россия".

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Кишинев выразил сожаление относительно распространения этой дезинформации и призвал МИД РФ "не распространять ложные сведения о нашей стране".

Ранее Министерство обороны Румынии заявило, что распространяемая в Telegram-каналах информация о якобы обучении украинцев на истребителях F-16 на территории страны является фейком.

Перед этим в Румынии опровергли информацию о том, что румынские зенитные установки Gepard сбивали российские дроны "Шахед".