В Литве вспыхнул скандал из-за греческой виллы главы МИД

Оппозиция в литовском Сейме во вторник, 13 августа, заявила о намерениях вызвать министра иностранных дел и лидера христианских демократов Габриэлюса Ландсбергиса из-за информации о приобретенной им в Греции вилле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

На прошлой неделе газета Lietuvos rytas сообщила, что жена главы МИД Литвы Аустея Ландсбергиене в феврале 2022 года приобрела дом площадью 313 квадратных метров с двумя открытыми террасами и дом площадью 23 квадратных метра на греческом острове Эгина.

В феврале 2022 года Ландсбергиене оплатила первый взнос в размере 255 тысяч евро и зарегистрировала недвижимость на свое имя через международное агентство недвижимости Engel & Volkers. В декларациях за 2022 и 2023 годы она задекларировала недвижимость за рубежом стоимостью 795 тысяч евро.

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В литовской оппозиции утверждают, что семья Ландсбергиса "готовилась к бегству из Литвы", поскольку приобрела виллу как раз перед полномасштабным вторжением России в Украину. Она потребовала показаний главы МИД в Сейме относительно обстоятельств покупки, почему он не сообщил о ней публично и получил ли выгоду от властей Греции как должностное лицо.

Временный председатель фракции литовских христианских демократов Юргис Разма заявил, что общался о ситуации с Ландсбергисом и что покупка виллы началась задолго до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Он, однако, добавил, что это должен публично прокомментировать сам глава МИД. Он сейчас находится в неоплачиваемом отпуске, поэтому во вторник не появился на внеочередное заседание Сейма.

По словам Агне Ширинскене, представительницы Смешанной группы депутатов Сейма, ответы Ландсберга ожидаются 10 сентября – в первый день осенней сессии Сейма.

Нынешний глава МИД Литвы занимает эту должность с декабря 2020 года и известен активной поддержкой Украины и критикой России. В СМИ фигурировало имя Ландсбергиса как возможного кандидата в еврокомиссары от Литвы.