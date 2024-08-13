В Германии разоблачили норвежца, который дважды сел на самолет без билета

39-летний гражданин Норвегии смог два раза подряд пройти контроль при посадке на самолет в аэропорту Мюнхена, хотя не имел при себе билета.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

Впервые норвежец прошел мимо контроля безопасности в Мюнхенском аэропорту Германии 4 августа. Он смог пройти мимо автоматических ворот, где сканируют посадочные талоны, поскольку стоял близко к другому путешественнику.

Далее мужчина прокрался мимо сотрудников авиакомпании и поднялся на борт самолета. Но поскольку в самолете не было свободных мест, норвежца разоблачили и передали полиции Мюнхена, которая его позже отпустила.

Реклама:

На следующий день гражданин Норвегии повторил те же действия и смог успешно сесть на рейс в Швецию, где были свободные места.

Но по прибытии в Стокгольм он привлек внимание сотрудников аэропорта, поскольку хотел немедленно вернуться в Мюнхен, и его передали полиции.

По словам представителя полиции Мюнхена Себастьяна Пинты, норвежцу инкриминируют незаконное проникновение на территорию аэропорта и транспортное мошенничество. Он подчеркнул, что мужчина не представлял опасности для окружающих.

Аэропорт Мюнхена заявил Bild, что расследует, каким образом мужчина обошел контроль безопасности.

Напомним, в начале года пограничники в Гданьском аэропорту не позволили двум мужчинам сесть на их новогодние рейсы, поскольку те шутили об оружии в багаже.