Партія влади Грузії "Грузинська мрія" заявила, що її головний опонент на прийдешніх виборах – "Єдиний національний рух" – та його лідер Міхеїл Саакашвілі винні у серпневій війні 2008 року.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У "Грузинській мрії" звинувачують "Єдиний нацрух" у відповідальності за початок війни 2008 року та "зраду своєї країни та народу".

"Вважаємо, що в таких умовах юридична недооцінка злочину, вчиненого колективним "Національним рухом", рівносильна злочину. Настав час притягнути злочинців до відповідальності за всією суворістю закону", – ідеться в заяві.

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Партія влади Грузії також посилається на інтерв'ю Хайді Тальявіні, голови міжнародної комісії ЄС із розслідування причин війни в Грузії. Її слова, каже "Грузинська мрія", нібито підтверджують, що дії грузинської влади спровокували Росію.

"Велика частина грузинського суспільства справедливо сумнівається в адекватності Саакашвілі. Однак фактом є те, що авантюрні дії Саакашвілі в серпні 2008 року були не результатом його психічної неврівноваженості, а результатом зради, замовленої ззовні й добре спланованої", – кажуть там.

Це вже не перший випадок, коли грузинська влада покладає на попередників і Саакашвілі особисто відповідальність за російську агресію.

Минулого тижня західні держави згадували про 16-річчя вторгнення Росії на територію Грузії, в результаті чого під окупацією опинилась одна п’ята території цієї держави.

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