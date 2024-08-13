Партия власти Грузии "Грузинская мечта" заявила, что ее главный оппонент на грядущих выборах – "Единое национальное движение" – и его лидер Михаил Саакашвили виноваты в августовской войне 2008 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

В "Грузинской мечте" обвиняют "Единое нацдвижение" в ответственности за начало войны 2008 года и "предательство своей страны и народа".

"Считаем, что в таких условиях юридическая недооценка преступления, совершенного коллективным "Национальным движением", равносильна преступлению. Пришло время привлечь преступников к ответственности по всей строгости закона", – говорится в заявлении.

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Партия власти Грузии также ссылается на интервью Хайди Тальявини, главы международной комиссии ЕС по расследованию причин войны в Грузии. Ее слова, говорит "Грузинская мечта", якобы подтверждают, что действия грузинских властей спровоцировали Россию.

"Большая часть грузинского общества справедливо сомневается в адекватности Саакашвили. Однако фактом является то, что авантюрные действия Саакашвили в августе 2008 года были не результатом его психической неуравновешенности, а результатом предательства, заказанного извне и хорошо спланированного", – говорят там.

Это уже не первый случай, когда грузинские власти возлагают на предшественников и Саакашвили лично ответственность за российскую агрессию.

На прошлой неделе западные государства вспоминали о 16-летии вторжения России на территорию Грузии, в результате чего под оккупацией оказалась одна пятая территории этого государства.

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