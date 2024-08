Кулеба рассказал Боррелю о действиях ВСУ на Курщине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во вторник, 13 августа, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в X (Twitter).

По словам главы МИД, в разговоре с Боррелем он сосредоточился на шагах, "направленных на расширение сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере производства и поставок вооружений".

"Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области", – добавил министр без подробностей.

During our call, @JosepBorrellF and I focused on steps to scale up Ukraine-EU cooperation in weapon manufacturing and delivery. I also informed Josep about the details of Ukraine’s operation in the Kursk region.