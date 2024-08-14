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Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців

Новини — Середа, 14 серпня 2024, 07:56 — Христина Бондарєва

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У розмові Дмитро Кулеба поінформував Борреля про останні події на фронті та деталі операції України в Курській області.

"Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії", – зазначив Жозеп Боррель.

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Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.

У Держдепі США напередодні запевнили, що Сполучені Штати не залучені до планування операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.

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