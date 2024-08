Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У розмові Дмитро Кулеба поінформував Борреля про останні події на фронті та деталі операції України в Курській області.

"Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії", – зазначив Жозеп Боррель.

Реклама:

Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.



Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory