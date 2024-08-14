Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.
Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
У розмові Дмитро Кулеба поінформував Борреля про останні події на фронті та деталі операції України в Курській області.
"Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії", – зазначив Жозеп Боррель.
Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 13, 2024
Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory
Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.
За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.
У Держдепі США напередодні запевнили, що Сполучені Штати не залучені до планування операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.