Боррель про Курщину: ЄС повністю підтримує боротьбу українців

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У розмові Дмитро Кулеба поінформував Борреля про останні події на фронті та деталі операції України в Курській області.

"Я підтвердив повну підтримку ЄС боротьби українського народу. Путіну не вдалося зламати опір України його невиправданому вторгненню, і тепер він змушений відступити вглиб території Росії", – зазначив Жозеп Боррель.

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Discussed w/ @DmytroKuleba the last developments on the frontline & the Kursk counteroffensive. I reiterated the EU full support to the UA people’s fight.



Putin hasn’t managed to break UA resistance against his unjustified invasion & is pushed now to withdraw inside RU territory – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 13, 2024

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.

У Держдепі США напередодні запевнили, що Сполучені Штати не залучені до планування операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.