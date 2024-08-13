США вкотре заперечили причетність до планування операції ЗСУ на Курщині

Заступник речника Державного департаменту Ведант Патель заявив, що Сполучені Штати не залучені до планування операції українських Збройних Сил у Курській області Росії.

Про це він сказав на брифінгу у вівторок, 13 серпня, повідомляє "Європейська правда".

Патель нагадав, що саме Росія веде війну проти України, а Україна захищається від російськоїм агресії.

"Ми не залучені до жодної складової, планування чи підготовки цієї операції (на Курщині. – Ред.). Залишу українським військовим можливість про неї говорити", – зазначив представник Держдепу.

Реклама:

"Але наша роль і те, на чому ми зосереджені, – це підтримка здатності України себе захищати, що, на нашу думку, є здоровим глуздом, особливо коли йдеться про захист від атак та операцій, які можуть відбуватись безпосередньо неподалік від кордону", – додав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії.

У вівторок Сирський доповів, що під контролем України перебувають 74 населені пункти Курщини.

За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.