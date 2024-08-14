У Молдові затримали шахраїв з України, які вкрали в українських військових понад 155 тисяч євро

У Молдові затримали вісьмох громадян України, які обманним шляхом заволоділи сумою еквівалентом понад 155 тис. євро, отриманою від 40 українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Шахраї, які прибули до Молдови як біженці після початку війни, розміщували в інтернеті оголошення про продаж машин, однак після отримання грошей зникали.

За даними слідства, українські військові знайшли в інтернеті оголошення про продаж машин, зокрема позашляховиків. Фронтовики перерахували шахраям гроші, зібрані від своїх близьких на машини для захисту України. Однак ні машин, ні грошей військові не отримали.

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Як розповіли в поліції та Прокуратурі з боротьби з оргзлочинністю, затриманим від 28 до 43 років. Серед підозрюваних є жінка. Усі вони є членами злочинної групи, яка діяла з 2022 року, яка після обману потерпілих і отримання грошей розпочала вчинення злочину з відмивання грошей.

Після переказу грошей від українських військових підозрювані знімали їх у банкоматах Молдови або використовували їх безпосередньо для оплати послуг чи покупок.

Як розповіли в Прокуратурі в особливих справах, для розслідування злочину правоохоронні органи Києва та Кишинева сформували спільну слідчу групу.

За цим послідувало понад 20 обшуків у Молдові (в Кишиневі) і понад 10 в Україні.

У Молдові правоохоронці вилучили різні товари, імовірно, куплені на гроші, отримані обманним шляхом. Йдеться про 22 автомобілі класу люкс, які зареєстровані на осіб, що належать до соціально незахищених категорій, деякі ввезені контрабандою, зокрема Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), здебільшого BMW X5, X6, Х7, ювелірні вироби вагою 4,5 кг, гроші, отримані внаслідок здійсненого шахрайства, а також більше ніж 80 банківських карток із Молдови, України та Росії.

Після затримання підозрюваних суд сектора Чекани розпорядився помістити їх під арешт на 30 діб. Однак адвокати обвинувачених намагаються оскаржити це рішення в Апеляційній палаті Кишинева.

Нагадаємо, Прикордонна поліція Молдови 15 липня затримала чоловіка, причетного до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн ЄС.

А у червні у Молдові прикордонники затримали п’ятьох громадян України, які намагались незаконно перетнути кордон.