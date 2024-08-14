В Молдове задержали мошенников из Украины, укравших у украинских военных более 155 тысяч евро

В Молдове задержали восемь граждан Украины, которые обманным путем завладели суммой эквивалентом более 155 тыс. евро, полученной от 40 украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Мошенники, которые прибыли в Молдову как беженцы после начала войны, размещали в интернете объявления о продаже машин, однако после получения денег исчезали.

По данным следствия, украинские военные нашли в интернете объявления о продаже машин, в частности внедорожников. Фронтовики перечислили мошенникам деньги, собранные от своих близких на машины для защиты Украины. Однако ни машин, ни денег военные не получили.

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Как рассказали в полиции и Прокуратуре по борьбе с оргпреступностью, задержанным от 28 до 43 лет. Среди подозреваемых есть женщина. Все они являются членами преступной группы, которая действовала с 2022 года, которая после обмана потерпевших и получения денег начала совершение преступления по отмыванию денег.

После перевода денег от украинских военных подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.

Как рассказали в Прокуратуре по особым делам, для расследования преступления правоохранительные органы Киева и Кишинева сформировали совместную следственную группу.

За этим последовало более 20 обысков в Молдове (в Кишиневе) и более 10 в Украине.

В Молдове правоохранители изъяли различные товары, предположительно, купленные на деньги, полученные обманным путем. Речь идет о 22 автомобилях класса люкс, зарегистрированных на лиц, принадлежащих к социально незащищенным категориям, некоторые ввезены контрабандой, в частности Porsche, Mercedes-AMG G63 (Gelandewagen), в основном BMW X5, X6, Х7, ювелирные изделия весом 4,5 кг, деньги, полученные в результате совершенного мошенничества, а также более 80 банковских карточек из Молдовы, Украины и России.

После задержания подозреваемых суд сектора Чеканы распорядился поместить их под арест на 30 суток. Однако адвокаты обвиняемых пытаются обжаловать это решение в Апелляционной палате Кишинева.

Напомним, Пограничная полиция Молдовы 15 июля задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны ЕС.

А в июне в Молдове пограничники задержали пятерых граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь границу.