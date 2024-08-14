Вице-президент США Камала Харрис имеет очевидное преимущество над бывшим президентом Дональдом Трампом по нескольким лидерскими качествами, таким как честность, хотя американцы несколько больше доверяют Трампу в вопросах экономики и иммиграции.

Об этом свидетельствует новый опрос Associated Press-Центра исследований общественных отношений NORC, передает "Европейская правда".

Почти половина американцев считают, что "преданность демократии" и "дисциплинированность" – это качества, которые лучше всего описывают Харрис. Примерно 3 из 10 говорят, что эти качества лучше описывают Трампа.

Примерно 4 из 10 считают, что Харрис – это та, кто "заботится о таких людях, как вы", тогда как примерно 3 из 10 говорят это о Трампе. Примерно 4 из 10 считают, что слово "честный" лучше описывает Харрис, а 24% считают, что это качество лучше описывает Трампа.

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Камала Харрис готовится принять номинацию от Демократической партии на партийном съезде на следующей неделе и стать официальным кандидатом в президенты. Демократы продолжают быть гораздо более довольными ее кандидатурой, чем кандидатурой Байдена.

Трамп проводит предвыборную кампанию, позиционируя себя как сильного лидера, способного справиться с трудными кризисами, стоящими перед страной, и предполагая, что иностранные лидеры не будут уважать Харрис в Белом доме. Но, согласно опросу, он не имеет преимущества среди американцев по этой характеристике. Четверо из 10 взрослых американцев считают Трампа сильным лидером, и примерно столько же говорят так о Харрисе. Примерно 4 из 10 считают, что Трамп способен справиться с кризисом, и примерно такая же доля считает, что Харрис имеет лучшие возможности для этого.

Американцы примерно поровну разделились между тем, кто, по их мнению, более способен победить в ноябре – Трамп или Харрис. В июле, до того как Байден выбыл из гонки, лишь около 2 из 10 американцев считали его более способным победить, тогда как о Трампе так думали примерно вдвое больше.

Американцы более склонны доверять Трампу, чем Харрис, когда речь идет об экономике или иммиграции, но разница незначительна – 45% говорят, что Трамп лучше справляется с экономикой, тогда как 38% говорят то же самое о Харрис. Аналогичная разница наблюдается и в вопросе иммиграции.

Харрис имеет большее преимущество над Трампом, когда речь идет о решении вопросов, связанных с расой и расовым неравенством, политикой в отношении абортов и здравоохранением. Примерно половина взрослого населения США считает, что Харрис лучше, чем Трамп, справится с каждым из этих вопросов, по сравнению с 3 из 10, которые считают, что Трамп справится с этим вопросом.

В вопросе войны РФ против Украины, то американские избиратели считают, что Трамп и Харрис способны решать связанные с этим проблемы примерно на одинаковом уровне (74% и 69% соответственно).

Согласно опросу New York Times и Сиенского колледжа, Харрис опережает Трампа на четыре пункта в Пенсильвании и двух других ключевых штатах – Висконсине и Мичигане.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США