ЗМІ: Туреччина та Іспанія ведуть переговори щодо обміну військовими літаками

Туреччина та Іспанія перебувають на просунутій стадії переговорів щодо потенційного обміну військовими літаками.

Про це повідомила турецька газета Hürriyet, передає "Європейська правда".

Угода, яка може передбачати придбання Туреччиною військових літаків Airbus A400M в обмін на навчально-тренувальні літаки Hürjet турецького виробництва, оцінюється приблизно в 720 мільйонів євро.

Відповідно до запропонованих умов, Іспанія запропонувала передати Туреччині шість своїх літаків A400M, а остання надасть 24 літаки Hürjet.

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Раніше Анкара вже придбала 10 літаків A400M, відомих своїми стратегічними авіаперевезеннями. Вони використовуються не лише у військових операціях, але й у гуманітарних місіях, таких як ліквідація наслідків стихійних лих.

Як повідомляється, Іспанія, яка наразі експлуатує 27 літаків A400M і розмістила замовлення ще на 26, потребує навчальних літаків.

Hürjet, що розробляється турецькою компанією Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), має бути переданий турецьким військовим наступного року.

Як легкий штурмовик, він може нести дев'ять типів боєприпасів турецької розробки.

Хоча угода ще не укладена остаточно, обидві сторони, як повідомляється, прагнуть завершити транзакцію на найвищому рівні міжурядових переговорів.

A400M був розроблений для заміни старих транспортних літаків, таких як Transall C-160 і Lockheed C-130 Hercules. Його можливості включають перевезення більш важких вантажів та експлуатацію на нерівних злітно-посадкових смугах.

За наявності відповідного обладнання літак може здійснювати дозаправку в повітрі та медичну евакуацію. Його перший політ відбувся наприкінці 2009 року в аеропорту Севільї.

Тим часом, на початку минулого року Hürjet пройшов своє перше випробування запуску двигуна.

Одномоторний літак, оснащений тандемною кабіною, може виконувати такі завдання, як тренування з переходу до бойової готовності, повітряне патрулювання і демонстрація вищого пілотажу.

Проєкт Hürjet був ініційований з метою заміни літаків Т-38 турецької армії, які використовуються для тренувань, і літаків F-5, що застосовуються для групових пілотажних польотів. Проєкт має на меті виробляти два літаки на місяць після завершення сертифікаційних заходів до кінця 2025 року.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 13 серпня, підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.

Це вже другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot вартістю понад 1,2 мільярда доларів.