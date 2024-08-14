СМИ: Турция и Испания ведут переговоры по обмену военными самолетами

Турция и Испания находятся на продвинутой стадии переговоров по потенциальному обмену военными самолетами.

Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet, передает "Европейская правда".

Соглашение, которое может предусматривать приобретение Турцией военных самолетов Airbus A400M в обмен на учебно-тренировочные самолеты Hürjet турецкого производства, оценивается примерно в 720 млн евро.

В соответствии с предложенными условиями, Испания предложила передать Турции шесть своих самолетов A400M, а последняя предоставит 24 самолета Hürjet.

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Ранее Анкара уже приобрела 10 самолетов A400M, известных своими стратегическими авиаперевозками. Они используются не только в военных операциях, но и в гуманитарных миссиях, таких как ликвидация последствий стихийных бедствий.

Как сообщается, Испания, которая сейчас эксплуатирует 27 самолетов A400M и разместила заказ еще на 26, нуждается в учебных самолетах.

Hürjet, разрабатываемый турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ), должен быть передан турецким военным в следующем году.

Как легкий штурмовик, он может нести девять типов боеприпасов турецкой разработки.

Хотя соглашение еще не заключено окончательно, обе стороны, как сообщается, стремятся завершить транзакцию на самом высоком уровне межправительственных переговоров.

A400M был разработан для замены старых транспортных самолетов, таких как Transall C-160 и Lockheed C-130 Hercules. Его возможности включают перевозку более тяжелых грузов и эксплуатацию на неровных взлетно-посадочных полосах.

При наличии соответствующего оборудования самолет может осуществлять дозаправку в воздухе и медицинскую эвакуацию. Его первый полет состоялся в конце 2009 года в аэропорту Севильи.

Между тем, в начале прошлого года Hürjet прошел свое первое испытание запуска двигателя.

Одномоторный самолет, оснащенный тандемной кабиной, может выполнять такие задачи, как тренировки по переходу к боевой готовности, воздушное патрулирование и демонстрация высшего пилотажа.

Проект Hürjet был инициирован с целью замены самолетов Т-38 турецкой армии, используемых для тренировок, и самолетов F-5, применяемых для групповых пилотажных полетов. Проект имеет целью производить два самолета в месяц после завершения сертификационных мероприятий до конца 2025 года.

Напомним, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 августа, подписал с американской компанией Boeing контракт на закупку 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Это уже второй крупный оружейный контракт, который Польша подписала за последние дни. Накануне подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot стоимостью более 1,2 млрд долларов.