У Польщі судитимуть українку з 16 фейковими штампами прикордонників у ЄС

Прикордонники в польському Перемишлі виявили в документах 25-річної українки понад десяток підроблених штампів прикордонного контролю з п'яти європейських країн.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі.

Інцидент стався напередодні, 13 серпня під час контролю мандрівників, які виїжджали з Польщі міжнародним потягом до України. 25-річна громадянка України подала на реєстрацію два паспорти.

Під час перевірки офіцер прикордонної служби звернув увагу на невідповідність захисних відбитків штампів прикордонного контролю, які нібито були проставлені польською, литовською, латвійською, чеською та австрійською службами.

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Загалом виявили 16 фальшивих штампів, які мали засвідчити нібито проїзд через прикордонні переходи Праги, Риги, Вільнюса, Відня та Медики. Жінка, однак, не визнала, що це підробки.

"Польські прикордонники вилучили обидва паспорти та проводять подальші заходи у справі. Готуються матеріали, які згодом будуть передані до суду", – ідеться в повідомленні.

Як пояснили в польській Прикордонній службі, підроблені штампи інколи використовують для того, щоб легалізувати прострочене (тобто довше, ніж дозволено законом) перебування на території країн ЄС.

Нагадаємо, на початку року на територію Німеччини з Польщі не пустили двох громадян України, в яких не було паспортів.

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