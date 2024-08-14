В Польше будут судить украинку с 16 фейковыми штампами пограничников в ЕС

Пограничники в польском Перемышле обнаружили в документах 25-летней украинки более десятка поддельных штампов пограничного контроля из пяти европейских стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Бещадском отделе Пограничной службы Польши.

Инцидент произошел накануне, 13 августа во время контроля путешественников, которые выезжали из Польши международным поездом в Украину. 25-летняя гражданка Украины подала на регистрацию два паспорта.

Во время проверки офицер пограничной службы обратил внимание на несоответствие защитных отпечатков штампов пограничного контроля, которые якобы были проставлены польской, литовской, латвийской, чешской и австрийской службами.

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Всего обнаружили 16 фальшивых штампов, которые должны были засвидетельствовать якобы проезд через пограничные переходы Праги, Риги, Вильнюса, Вены и Медыки. Женщина, однако, не признала, что это подделки.

"Польские пограничники изъяли оба паспорта и проводят дальнейшие мероприятия по делу. Готовятся материалы, которые впоследствии будут переданы в суд", – говорится в сообщении.

Как пояснили в польской Пограничной службе, поддельные штампы иногда используют для того, чтобы легализовать просроченное (то есть дольше, чем разрешено законом) пребывание на территории стран ЕС.

Напомним, в начале года на территорию Германии из Польши не пустили двух граждан Украины, у которых не было паспортов.

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