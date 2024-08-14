У Польщі оголосили обвинувачення агенту Кремля, якого віддали Росії в межах обміну

Національна прокуратура Польщі оголосила обвинувачення в роботі на російську розвідку росіянину Павлу Рубцову, відомому також як Пабло Гонсалес, якого Росія повернула в межах масштабного обміну ув’язненими 1 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Польська прокуратура в середу, 14 серпня, оголосила обвинувачення у шпигунстві "Пабло Г. Й., він же Павло Р.". Стверджується, що він з квітня 2016 року по лютий 2022 року передавав російській розвідці дані, "які могли завдати шкоди Республіці Польща, зокрема як державі – члену НАТО".

"Діяльність обвинуваченого полягала, зокрема, в отриманні та передачі інформації, поширенні дезінформації та проведенні оперативної розвідки", – ідеться в повідомленні Національної прокуратури Польщі.

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Павла Р. арештували у Перемишлі 28 лютого 2022 року, він перебував під вартою до 31 липня 2024 року. За інкримінованими звинуваченнями йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Хоча польська прокуратура не називає повного імені обвинуваченого, з контексту випливає, що йдеться саме про Пабло Гонсалеса, або Павла Рубцова – громадянина Росії та Іспанії, переданого Москві в межах обміну 1 серпня.

Гонсалес-Рубцов працював репортером у кількох іспанських ЗМІ, де допомагав Росії здійснювати кампанії з дезінформації. Його затримали саме тоді, коли він намагався в’їхати до України з польського боку.

Журналісти видання VSquare раніше також з’ясували, що до роботи на російську розвідку причетна і дружина Гонсалеса-Рубцова, досі відома як Наталія К. У повідомленні прокуратури Польщі її називають Магдаленою К. і вказують, що стосовно неї ведеться окреме розслідування.

Після звільнення Гонсалеса польській владі також довелось пояснювати, що жодного акту помилування стосовно нього не видавали.

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