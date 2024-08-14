В Польше объявили обвинение агенту Кремля, которого отдали России в рамках обмена

Национальная прокуратура Польши объявила обвинение в работе на российскую разведку россиянину Павлу Рубцову, известному также как Пабло Гонсалес, которого Россия вернула в рамках масштабного обмена заключенными 1 августа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Польская прокуратура в среду, 14 августа, объявила обвинение в шпионаже "Пабло Г. Й., он же Павел Р.". Утверждается, что он с апреля 2016 года по февраль 2022 года передавал российской разведке данные, "которые могли нанести ущерб Республике Польша, в частности как государству – члену НАТО".

"Деятельность обвиняемого заключалась, в частности, в получении и передаче информации, распространении дезинформации и проведении оперативной разведки", – говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши.

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Павел Р. был арестован в Перемышле 28 февраля 2022 года, он находился под стражей до 31 июля 2024 года. По инкриминируемым обвинениям ему грозит до 15 лет заключения.

Хотя польская прокуратура не называет полного имени обвиняемого, из контекста следует, что речь идет именно о Пабло Гонсалесе, или Павле Рубцове – гражданине России и Испании, переданном Москве в рамках обмена 1 августа.

Гонсалес-Рубцов работал репортером в нескольких испанских СМИ, где помогал России осуществлять кампании по дезинформации. Его задержали именно тогда, когда он пытался въехать в Украину с польской стороны.

Журналисты издания VSquare ранее также выяснили, что к работе на российскую разведку причастна и жена Гонсалеса-Рубцова, до сих пор известная как Наталья К. В сообщении прокуратуры Польши ее называют Магдаленой К. и указывают, что в отношении нее ведется отдельное расследование.

После освобождения Гонсалеса польским властям также пришлось объяснять, что никакого акта помилования в отношении него не выдавали.

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