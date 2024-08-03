Дуда заперечив чутки про помилування агента ГРУ, виданого Росії

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував великий обмін ув’язненими між Заходом і Росією, щоб простувати повідомлення, що з'явилися в мережі на цю тему.

Про це Дуда написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Дуда прокоментував повідомлення, що з’явилися в мережі, про можливий акт помилування для звільнення агента ГРУ Павла Рубцова, який перебував під вартою в Польщі з 2022 року.

"Хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що у зв’язку з операцією з обміну полоненими з Росією, яку проводила влада США (за підтримки союзників, у тому числі влади Польщі) в Анкарі, жодних проваджень щодо видачі акту помилування не проводилося і не проводиться в канцелярії президента Республіки Польща. Тому я однозначно заперечую всі чутки та плітки, які з’явилися з цього приводу", – зазначив Дуда.

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Після того, як Варшава погодилась видати Росії Рубцова, у Польщі постали запитання щодо правових підства для його звільнення. У польському уряді запевнили, що включили Рубцова до списку обміну "згідно з положеннями польського законодавтсвта".

Нагадаємо, Росія в рамках великого обміну з країнами Заходу отримала агента ГРУ Рубцова, який видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса.

27 лютого 2022 року його затримали на польсько-українському кордоні і звинуватили у шпигунстві на користь Росії. Серед іншого Гонсалес збирав інформацію в Україні та втирався в довіру до російських опозиціонерів.

Польський уряд зазнав критики після участі в обміні полоненими з Росією, оскільки польськомовний журналіст Анджей Почебут, заарештований у Білорусі, так і не був звільнений.

Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.