У Варшаві заборонять польоти дронів під час масштабного військового параду

У польській Варшаві 15 серпня будуть заборонені польоти дронів над маршрутом військового параду в зонах, визначених Польським аеронавігаційним агентством.

Про це повідомило агентство PAP з посиланням на управління поліції Варшави, пише "Європейська правда".

Заборона поширюватиметься на центр Варшави та прилеглі до Національного стадіону райони.

"У зв'язку з проведенням святкування Дня Війська Польського та самої церемонії, з метою забезпечення безпеки польотів повітряних суден, які беруть участь у параді, Польське агентство аеронавігаційних послуг опублікувало загальні зони заборони польотів" – зазначили в поліції.

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Зони обмеження польотів над Варшавою діятимуть з 14:00 до 15:20.

Оператори дронів повинні відстежувати актуальний час обмежень і заборон на польоти у мобільному додатку Drone Tower.

Порушення заборони карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до одного року.

В понеділок у Польщі підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot.

Коментуючи підписання контракту, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що на створення потужної протиповітряної оборони знадобляться роки, однак це є дуже важливим завданням.