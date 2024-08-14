В Варшаве запретят полеты дронов во время масштабного военного парада

В польской Варшаве 15 августа будут запрещены полеты дронов над маршрутом военного парада в зонах, определенных Польским аэронавигационным агентством.

Об этом сообщило агентство PAP со ссылкой на управление полиции Варшавы, пишет "Европейская правда".

Запрет будет распространяться на центр Варшавы и прилегающие к Национальному стадиону районы.

"В связи с проведением празднования Дня Войска Польского и самой церемонии, с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов, участвующих в параде, Польское агентство аэронавигационных услуг опубликовало общие зоны запрета полетов", – отметили в полиции.

Реклама:

Зоны ограничения полетов над Варшавой будут действовать с 14:00 до 15:20.

Операторы дронов должны отслеживать актуальное время ограничений и запретов на полеты в мобильном приложении Drone Tower.

Нарушение запрета наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы на срок до одного года.

В понедельник в Польше подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot.

Комментируя подписание контракта, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на создание мощной противовоздушной обороны понадобятся годы, однако это является очень важной задачей.