Фігурантка розслідування ФРН про підриви "Північних потоків" заперечує причетність

Українка Світлана Успенська, яка, за даними ЗМІ, є однією з фігуранток німецького розслідування про підриви газопроводів "Північні потоки" у вересні 2022 року, заперечила свою причетність.

Про це вона сказала в коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

Світлана Успенська та її чоловік згадувались німецькими ЗМІ як підозрювані в підриві "Північних потоків" разом із Володимиром Журавльовим, на якого Берлін видав європейський ордер на арешт. Наразі невідомо, яку роль німецька влада приписує подружжю в плануванні та здійсненні диверсії.

У коментарі Politico Успенська заявила, що ні вона, ні її чоловік не причетні до вибухів на "Північних потоках".

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Жінка підтвердила, що є дайвером, "але моя максимальна глибина – 30 метрів", тоді як підриви сталися на глибині від 70 до 80 метрів, що, за її словами, могли зробити спецслужби, а не вона.

Успенська надала виданню кілька фотографій і пов'язані з ними геодані, на яких вона перебуває в різних місцях в Україні восени 2022 року.

Вона також підтвердила, що після повномасштабного вторгнення Росії виїхала з дітьми з України та перебувала в Австрії та Болгарії. Нині жінка мешкає в Польщі, її чоловік Євген служить у Збройних силах України.

Успенська також заявила Politico, що планує відсудити у німецьких ЗМІ "кілька мільйонів євро" за те, що вони згадали її ім'я в контексті розслідування.

Нагадаємо, в середу декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова.

У Польщі пізніше заявили, що Журавльов виїхав до України.

Федеральна прокуратура Німеччини не коментує повідомлення ЗМІ стосовно видачі цим органом ордера на арешт громадянина України у зв’язку з підривом "Північного потоку".