Фигурантка расследования ФРГ о подрывах "Северных потоков" отрицает причастность

Украинка Светлана Успенская, которая, по данным СМИ, является одной из фигуранток немецкого расследования о подрывах газопроводов "Северные потоки" в сентябре 2022 года, отрицает свою причастность.

Об этом она сказала в комментарии Politico, сообщает "Европейская правда".

Светлана Успенская и ее муж упоминались немецкими СМИ как подозреваемые в подрыве "Северных потоков" вместе с Владимиром Журавлевым, на которого Берлин выдал европейский ордер на арест. Пока неизвестно, какую роль немецкие власти приписывают супругам в планировании и осуществлении диверсии.

В комментарии Politico Успенская заявила, что ни она, ни ее муж не причастны к взрывам на "Северных потоках".

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Женщина подтвердила, что является дайвером, "но моя максимальная глубина – 30 метров", тогда как подрывы произошли на глубине от 70 до 80 метров, что, по ее словам, могли сделать спецслужбы, а не она.

Успенская предоставила изданию несколько фотографий и связанные с ними геоданные, на которых она находится в разных местах в Украине осенью 2022 года.

Она также подтвердила, что после полномасштабного вторжения России выехала с детьми из Украины и находилась в Австрии и Болгарии. Сейчас женщина живет в Польше, ее муж Евгений служит в Вооруженных силах Украины.

Успенская также заявила Politico, что планирует отсудить у немецких СМИ "несколько миллионов евро" за то, что они упомянули ее имя в контексте расследования.

Напомним, в среду несколько немецких СМИ, в частности ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) и Die Zeit, сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира Журавлева.

В Польше позже заявили, что Журавлев выехал в Украину.

Федеральная прокуратура Германии не комментирует сообщения СМИ о выдаче этим органом ордера на арест гражданина Украины в связи с подрывом "Северного потока".