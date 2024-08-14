Акції соцмережі Трампа впали після його повернення на Х

Акції медіакомпанії колишнього президента США Дональда Трампа впали, наблизившись до рекордного мінімуму в середу, 14 серпня, після повернення Трампа на платформу X (Twitter).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трамп володіє більшістю акцій компанії Trump Media & Technology Group, основним активом якої є соцмережа Truth Social, популярна серед консерваторів і де експрезидент донедавна активно публікувався.

З моменту виходу на біржу в березні акції Trump Media втратили понад половину своєї вартості – з більш як 9 мільярдів доларів до 4,73 мільярда доларів.

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На торгах у середу акції впали на 1,9%, до $23,54. Менше було тільки у середині квітня після оголошення, що Trump Media & Technology Group може продати мільйони акцій.

На ціну акцій вплинуло відставання експрезидента США в опитуваннях, де він усе більше поступається Камалі Гарріс, звіт про чергові квартальні збитки, а також нещодавнє повернення Трампа на платформу X (Twitter).

Як підкреслюють опитані Reuters аналітики, інтерв’ю Трампа з Ілоном Маском дало інвесторам сигнал, що Truth Social залишається нішевим гравцем на ландшафті соціальних медіа.

"Рішення транслювати чат з Маском на X було чимось на кшталт ляпаса для інвесторів Трампа, які, напевно, відчувають, що їх не люблять і трохи не поважають", – сказала , керівниця відділу фінансового аналізу AJ Bell Денні Хьюсон.

На початку серпня вартість акцій Трампа в Truth Social впала на 900 мільйонів доларів після того, як віцепрезидентка Камала Гарріс фактично почала свою передвиборчу кампанію.