Акции соцсети Трампа упали после его возвращения на Х

Акции медиакомпании бывшего президента США Дональда Трампа упали, приблизившись к рекордному минимуму в среду, 14 августа, после возвращения Трампа на платформу X (Twitter).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Трамп владеет большинством акций компании Trump Media & Technology Group, основным активом которой является соцсеть Truth Social, популярная среди консерваторов и где экс-президент до недавнего времени активно публиковался.

С момента выхода на биржу в марте акции Trump Media потеряли более половины своей стоимости – с более чем 9 миллиардов долларов до 4,73 миллиарда долларов.

Реклама:

На торгах в среду акции упали на 1,9%, до $23,54. Меньше было только в середине апреля после объявления, что Trump Media & Technology Group может продать миллионы акций.

На цену акций повлияло отставание экс-президента США в опросах, где он все больше уступает Камале Харрис, отчет об очередных квартальных убытках, а также недавнее возвращение Трампа на платформу X (Twitter).

Как подчеркивают опрошенные Reuters аналитики, интервью Трампа с Илоном Маском дало инвесторам сигнал, что Truth Social остается нишевым игроком на ландшафте социальных медиа.

"Решение транслировать чат с Маском на X было чем-то вроде пощечины для инвесторов Трампа, которые, наверное, чувствуют, что их не любят и немного не уважают", – сказала, руководитель отдела финансового анализа AJ Bell Дэнни Хьюсон.

В начале августа стоимость акций Трампа в Truth Social упала на 900 миллионов долларов после того, как вице-президент Камала Харрис фактически начала свою предвыборную кампанию.