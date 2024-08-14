Міністр оборони Литви: Україна принизила Путіна вторгненням на Курщину

Міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що вторгнення України в Курську область Росії є явним приниженням кремлівського правителя Владіміра Путіна.

Такими думками він поділився в інтерв’ю LRT, повідомляє "Європейська правда".

На думку Кащюнаса, вторгнення українських сил на Курщину – "це явне приниження Владіміра Путіна".

"Так звані оборонні лінії, судячи з усього, навіть не були спроєктовані, встановлені так, як вони повинні були бути спроєктовані. Зараз вони (українці. – Ред.) зайняли стільки території, скільки змогли взяти в тогорічному контрнаступі", – зауважив він.

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Голова литовського Міноборони вважає, що найголовнішим результатом операції в Курській області стало підняття бойового духу українців на тлі розмов про можливі "мирні переговори" з Москвою.

"Українці вирішили зіграти цікаво, вони зміцнюють свої позиції, і якщо їм вдасться зберегти контроль над цією територією або контроль над центрами певної території, це дуже сильно збільшує їхню переговорну силу", – припустив Кащюнас.

У вівторок минулого тижня Україна почала атаку на Курську область в Росії. Атака здивувала Росію, яка оголосила в регіоні "антитерористичну операцію" і почала евакуацію жителів прикордонних районів.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.