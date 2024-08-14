Прем’єр Фінляндії також підтримав дії України у Курській області

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо слідом за президентом Александром Стуббом висловив підтримку українській операції в Курській області Росії.

Про це він сказав на пресконференції з новим прем’єром Естонії Крістеном Міхалом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Орпо наголосив, що Україна має повне право захищати себе.

"Україна має право захищатися. Зрозуміло, що вони можуть провести операцію в Курську. Наше завдання – підтримувати Україну стільки і так довго, скільки буде потрібно. Це все ще єдиний спосіб зупинити Путіна і досягти миру на умовах України", – сказав прем’єр Фінляндії.

Реклама:

У вівторок минулого тижня Україна почала атаку на Курську область в Росії. Атака здивувала Росію, яка оголосила в регіоні "антитерористичну операцію" і почала евакуацію жителів прикордонних районів.

Президент Фінляндії Александр Стубб також вважає, що Київ має право захищати себе від російської агресії у тому числі на території Курської області РФ.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.