Премьеры Финляндии и Эстонии провели первую встречу в сауне

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и его эстонский коллега Кристен Михал провели свою первую встречу в сауне.

Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в среду, его цитирует агентство DPA.

Орпо высоко оценил "замечательные отношения" между балтийскими странами, которые тесно связаны между собой культурно и языково.

"Мы начали... вчера очень финским и эстонским способом – в сауне", – сказал Орпо.

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Фото из Х (twitter) Петтери Орпо

"Сегодня наши двусторонние отношения замечательные, а Эстония является одним из наших ближайших союзников", – добавил он.

Михал поблагодарил Орпо за "очень теплый прием" во время его первого зарубежного визита после вступления в должность почти три недели назад.

"То, что два премьер-министра обсуждают политику и мировые дела в сауне, хорошо показывает, насколько мы близки – как в культурном, так и в политическом плане", – сказал Михал.

Напомним, новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, дало присягу перед парламентом.

После назначения Михал заявил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.