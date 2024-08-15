Премьеры Финляндии и Эстонии провели первую встречу в сауне
Новости — Четверг, 15 августа 2024, 10:36 —
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и его эстонский коллега Кристен Михал провели свою первую встречу в сауне.
Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на пресс-конференции в среду, его цитирует агентство DPA.
Орпо высоко оценил "замечательные отношения" между балтийскими странами, которые тесно связаны между собой культурно и языково.
"Мы начали... вчера очень финским и эстонским способом – в сауне", – сказал Орпо.
"Сегодня наши двусторонние отношения замечательные, а Эстония является одним из наших ближайших союзников", – добавил он.
Михал поблагодарил Орпо за "очень теплый прием" во время его первого зарубежного визита после вступления в должность почти три недели назад.
"То, что два премьер-министра обсуждают политику и мировые дела в сауне, хорошо показывает, насколько мы близки – как в культурном, так и в политическом плане", – сказал Михал.
Напомним, новое правительство Эстонии во главе с реформистом Кристеном Михалом утром во вторник, 23 июля, дало присягу перед парламентом.
После назначения Михал заявил, что его правительство будет поддерживать Украину до победы Киева в войне с Россией.