В ОПУ заперечили причетність України до підриву "Північних потоків" і вказали на Росію

Радник українського президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк заперечив причетність України до підриву російських "Північних потоків" у Балтійському морі і вказав пальцем на Росію.

Про це він заявив у коментарі агентству Reuters у четвер, пише "Європейська правда".

Подоляк зазначив, що такий акт може бути здійснений лише за наявності великих технічних і фінансових ресурсів.

"А хто всім цим володів на момент вибуху? Тільки Росія", – заявив радник українського президента.

Реклама:

"Україна не має нічого спільного з вибухами на Nord Stream", – запевнив Подоляк, додавши, що Україна не отримала жодної стратегічної чи тактичної переваги від вибухів.

Польська прокуратура заявила в середу, що Польща отримала європейський ордер на арешт, виданий Берліном у зв'язку з підривом, але підозрюваний – українець на ім'я Володимир - вже покинув Польщу.



У п'ятницю газета Wall Street Journal повідомила, що до того, що сталося, причетні українські високопосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.