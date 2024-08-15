В ОПУ отрицают причастность Украины к подрыву "Северных потоков" и указали на Россию

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к подрыву российских "Северных потоков" в Балтийском море и указал пальцем на Россию.

Об этом он заявил в комментарии агентству Reuters в четверг, пишет "Европейская правда".

Подоляк отметил, что такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов.

"А кто всем этим обладал на момент взрыва? Только Россия", – заявил советник украинского президента.

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"Украина не имеет ничего общего со взрывами на Nord Stream", – заверил Подоляк, добавив, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от взрывов.

Польская прокуратура заявила в среду, что Польша получила европейский ордер на арест, выданный Берлином в связи с подрывом, но подозреваемый – украинец по имени Владимир - уже покинул Польшу.

В пятницу газета Wall Street Journal сообщила, что к случившемуся причастны украинские чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под наблюдением бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.