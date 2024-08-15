Придністров’я звільнило громадянина Молдови, якого утримували понад два роки

Влада невизнаного Придністров’я 15 серпня звільнила з незаконного ув'язнення громадянина Молдови Володимира Дудника, якого заарештували ще у квітні 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

У Бюро реінтеграції Молдови зазначили, що придністровські силовики заарештували Дудника в Тирасполі 4 квітня 2022 року. Питання його звільнення молдовська влада порушувала на переговорах із придністровською "владою" та міжнародними партнерами.

"У зв'язку з цим ми наголошуємо на активній та орієнтованій на права людини співпраці щодо цієї гучної справи з представництвом народного адвоката у Варниці, місією ОБСЄ в Молдові та міжнародними партнерами, які зробили вирішальний внесок у досягнення позитивного результату", – додали у відомстві.

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Кишинів також закликав Тирасполь звільнити й інших молдовських громадян, незаконно ув'язнених і переслідуваних у регіоні.

У квітні 2022 року придністровські ЗМІ повідомили, що тамтешні силовики затримали Дудника за нібито підозрою в шахрайстві: чоловік, як стверджувалось, брав кошти за оформлення молдовського громадянства.

На початку липня в резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ засудили всі акти залякування окремих людей і груп у Придністров’ї та зажадали негайного звільнення політичних в'язнів. Серед них згадували й ім’я Дудника.

У червні також повідомлялось про затримання придністровськими силовиками журналіста російського видання SOTA Тимофія Ілюшина.