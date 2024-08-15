Приднестровье освободило гражданина Молдовы, которого удерживали более двух лет

Власти непризнанного Приднестровья 15 августа освободили из незаконного заключения гражданина Молдовы Владимира Дудника, которого арестовали еще в апреле 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

В Бюро реинтеграции Молдовы отметили, что приднестровские силовики арестовали Дудника в Тирасполе 4 апреля 2022 года. Вопрос его освобождения молдовские власти поднимали на переговорах с приднестровскими "властями" и международными партнерами.

"В связи с этим мы подчеркиваем активное и ориентированное на права человека сотрудничество по этому громкому делу с представительством народного адвоката в Варнице, миссией ОБСЕ в Молдове и международными партнерами, которые внесли решающий вклад в достижение положительного результата", – добавили в ведомстве.

Реклама:

Кишинев также призвал Тирасполь освободить и других молдовских граждан, незаконно заключенных и преследуемых в регионе.

В апреле 2022 года приднестровские СМИ сообщили, что тамошние силовики задержали Дудника по якобы подозрению в мошенничестве: мужчина, как утверждалось, брал деньги за оформление молдовского гражданства.

В начале июля в резолюции Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудили все акты запугивания отдельных людей и групп в Приднестровье и потребовали немедленного освобождения политических заключенных. Среди них упоминали и имя Дудника.

В июне также сообщалось о задержании приднестровскими силовиками журналиста российского издания SOTA Тимофея Илюшина.