Німецька міністерка захищає заборону правоекстремістського журналу після поразки в суді

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступила на захист урядової заборони ультраправого журналу Compact, наступного дня після того, як суд тимчасово скасував цей захід.

Заяву німецької міністерки наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Фезер заявила, що конституція Німеччини "прямо передбачає інструмент для заборони організацій з метою захисту демократії від ворогів конституції"

Вона додала, що її міністерство не відступить у цій справі, яка розглядається Федеральним адміністративним судом Німеччини у місті Лейпциг.

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Фезер визнала, що Міністерство внутрішніх справ "частково програло", але підкреслила, що рішення суду було "абсолютно нормальним процесом" в рамках конституційної демократії в Німеччині.

Напередодні Федеральний адміністративний суд у порядку спрощеного провадження тимчасово призупинив заборону правоекстремістського журналу Compact.

У липні Фезер оголосила про заборону правоекстремістського журналу Compact.

Незабаром після цього Compact подав позов і термінову апеляцію проти заборони.

Зокрема, у його публікаціях виявили "ознаки порушення, зокрема, людської гідності". У багатьох матеріалах також можна було прочитати "войовниче та агресивне ставлення до елементарних конституційних принципів". Однак суд засумнівався в тому, чи є все це настільки вагомим, щоб заборона журналу була співмірною.