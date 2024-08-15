Немецкий министр защищает запрет правоэкстремистского журнала после поражения в суде

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер выступила в защиту правительственного запрета ультраправого журнала Compact, на следующий день после того, как суд временно отменил эту меру.

Заявление немецкого министра приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Фезер заявила, что конституция Германии "прямо предусматривает инструмент для запрета организаций с целью защиты демократии от врагов конституции"

Она добавила, что ее министерство не отступит в этом деле, которое рассматривается Федеральным административным судом Германии в городе Лейпциг.

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Фезер признала, что Министерство внутренних дел "частично проиграло", но подчеркнула, что решение суда было "абсолютно нормальным процессом" в рамках конституционной демократии в Германии.

Накануне Федеральный административный суд в порядке упрощенного производства временно приостановил запрет правоэкстремистского журнала Compact.

В июле Фезер объявила о запрете правоэкстремистского журнала Compact. Вскоре после этого Compact подал иск и срочную апелляцию против запрета.

В частности, в его публикациях обнаружили "признаки нарушения, в частности, человеческого достоинства". Во многих материалах также можно было прочитать "воинственное и агрессивное отношение к элементарным конституционным принципам". Однако суд засомневался в том, является ли все это настолько весомым, чтобы запрет журнала был соразмерным.