В ОП пояснили необхідність ратифікації Римського статуту МКС

Заступниця голови Офісу президента Ірина Мудра заявила, що ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду дасть Україні більше інструментів для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Про це вона написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Мудрої, ратифікація Римського статуту МКС дозволить збільшити ефективність роботи Суду стосовно України та фактично надасть "можливість впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому".

"МКС видав вже шість ордерів на арешт російських злочинців, зокрема Путіна, армійської верхівки: Шойгу, Герасимова та інших генералів. Наша участь у роботі МКС дозволить посилити розгляд поточних справ, відкрити нові і забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців",– пояснила вона.

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Також, додала заступниця глави ОП, Україна як учасниця Римського статуту зможе відстоювати свої інтереси в МКС – зокрема шляхом роботі в Асамблеї держав-учасниць МКС, пропонування свого кандидата на посаду судді та участі у виборі суддів і прокурора Суду.

Мудра нагадала, що ратифікація Римського статуту є зобов’язанням України за Угодою про асоціацією з ЄС і передбачена в деяких двосторонніх безпекових угодах.

По-четверте, повноцінна участь України у Міжнародному кримінальному суді, за словами посадовиці, "спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих та підвищить шанси отримання компенсацій для потерпілих від російських злочинів".

Окремо заступниця керівника Офісу президента підкреслила: ратифікація Римського статуту "не означає, що з’явиться ризик притягнення наших військових та інших громадян до відповідальності".

Вона нагадала, що Україна й так визнала юрисдикцію МКС з листопада 2013 року за міжнародними злочинами, скоєними на своїй території, без обмежень за громадянством, а Суд діє за принципом комплементарності – тобто якщо національні суди не можуть або не бажають притягати до відповідальності громадян за міжнародні злочини.

"Але найважливішим є те, що, Україна ратифікує Римський Статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації", – пояснила Мудра.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський у четвер вніс до Верховної ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Чому ратифікація є важливою – читайте детально у статті Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС.