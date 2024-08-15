Британський міністр закордонних справ вирушає до Ізраїлю

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі у найближчі часи вирушить з візитом до Ізраїлю

Про це повідомив телеканал Sky News, пише "Європейська правда".

Джерело телеканалу назвало майбутню поїздку "спробою запобігти тотальній війні на Близькому Сході".

Як зазначено, Леммі проведе переговори із прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.

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Він також зустрінеться з міністром закордонних справ Ізраїлю Ісраелем Кацем.

Очікується, що разом із паном Леммі прибуде і міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Ізраїлю поінформувало, що Кац і Леммі "обговорять зусилля, спрямовані на запобігання регіональній ескалації та сприяння укладенню угоди про звільнення ізраїльських заручників".

"Очікується, що міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац підніме на зустрічі питання про необхідність просування суворих економічних санкцій проти Ірану в питанні ядерної зброї, ракет і безпілотників, а також про оголошення Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, занепокоєння повномасштабною регіональною війною на Близькому Сході зросли після нещодавніх цілеспрямованих вбивств ватажків палестинського ісламістського угрупування ХАМАС та ліванської "Хезболли".

У зв’язку з цим Іран і "Хезболла" оголосили, що завдадуть масованих ударів у відповідь по Ізраїлю. Ізраїльські збройні сили вже кілька днів перебувають у стані підвищеної бойової готовності.

Президент США Джо Байден заявив, що угода про припинення вогню в Газі може змусити Іран утриматися від атаки на Ізраїль.