Британский министр иностранных дел отправляется в Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми в ближайшее время отправится с визитом в Израиль

Об этом сообщил телеканал Sky News, пишет "Европейская правда".

Источник телеканала назвал предстоящую поездку "попыткой предотвратить тотальную войну на Ближнем Востоке".

Как указано, Лемми проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

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Он также встретится с министром иностранных дел Израиля Исраэлем Кацем.

Ожидается, что вместе с господином Лемми прибудет и министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне.

В свою очередь Министерство иностранных дел Израиля проинформировало, что Кац и Лемми "обсудят усилия, направленные на предотвращение региональной эскалации и содействие заключению соглашения об освобождении израильских заложников".

"Ожидается, что министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поднимет на встрече вопрос о необходимости продвижения строгих экономических санкций против Ирана в вопросе ядерного оружия, ракет и беспилотников, а также об объявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией", – говорится в сообщении.

Напомним, беспокойство полномасштабной региональной войной на Ближнем Востоке выросли после недавних целенаправленных убийств главарей палестинской исламистской группировки ХАМАС и ливанской "Хезболлы".

В связи с этим Иран и "Хезболла" объявили, что нанесут массированные ответные удары по Израилю. Израильские вооруженные силы уже несколько дней находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Президент США Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе может заставить Иран воздержаться от атаки на Израиль.