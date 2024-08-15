Глава МЗС Німеччини засудила злочини Талібану проти жінок в Афганістані

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у річницю захоплення Афганістану войовничим ісламістським угрупуванням "Талібан", засудила злочини бойовиків проти жінок в країні.

Її заяву наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Бербок описала злочини талібів проти афганських жінок як "наймасовіші систематичні порушення прав людини у світі".

"Три роки тому люди в Афганістані, особливо жінки і дівчата, були вирвані з корінням з їхнього життя", – сказала німецька міністерка.

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За її словами, відтоді таліби щодня руйнують надії мільйонів афганських жінок і дівчат на краще життя.

"Половині країни більше не дозволено робити те, що є частиною нормального життя: працювати, ходити в лікарню чи ресторан наодинці, співати, показувати своє обличчя на вулиці, ходити до школи як підлітки, бути жінкою", – сказала вона.

Життя жінок і дівчат в Афганістані схоже на життя під "домашнім арештом", додала Бербок.

Очільниця німецького МЗС наголосила, що за нинішніх умов повернення Афганістану до міжнародної спільноти є неможливим.

15 серпня 2021 року таліби захопили владу в Афганістані після того, як західні війська вийшли з країни. Відтоді вони різко обмежили права жінок і дівчат, зокрема заборонили жінкам навчатися в усіх університетах.

У липні ЗМІ повідомили, що кілька європейських країн розглядають можливість відновлення роботи своїх посольств в Афганістані, що означатиме дипломатичне визнання влади "Талібану".

"Талібан" досі перебуває під санкціями ООН за терористичну діяльність, і більшість держав світу так і не визнали їхню владу в Афганістані. Але європейські держави обережно підтримують контакти з талібами, передусім через занепокоєння щодо гуманітарної ситуації в країні.