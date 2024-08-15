Глава МИД Германии осудила преступления Талибана против женщин в Афганистане

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в годовщину захвата Афганистана воинствующей исламистской группировкой "Талибан", осудила преступления боевиков против женщин в стране.

Ее заявление приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Бербок описала преступления талибов против афганских женщин как "самые массовые систематические нарушения прав человека в мире".

"Три года назад люди в Афганистане, особенно женщины и девушки, были вырваны с корнем из их жизни", – сказала немецкий министр.

Реклама:

По ее словам, с тех пор талибы ежедневно разрушают надежды миллионов афганских женщин и девушек на лучшую жизнь.

"Половине страны больше не разрешено делать то, что является частью нормальной жизни: работать, ходить в больницу или ресторан наедине, петь, показывать свое лицо на улице, ходить в школу как подростки, быть женщиной", – сказала она.

Жизнь женщин и девушек в Афганистане похожа на жизнь под "домашним арестом", добавила Бербок.

Глава немецкого МИД подчеркнула, что в нынешних условиях возвращение Афганистана в международное сообщество невозможно.

15 августа 2021 года талибы захватили власть в Афганистане после того, как западные войска вышли из страны. С тех пор они резко ограничили права женщин и девушек, в частности запретили женщинам учиться во всех университетах.

В июле СМИ сообщили, что несколько европейских стран рассматривают возможность возобновления работы своих посольств в Афганистане, что будет означать дипломатическое признание власти "Талибана".

Талибан до сих пор находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, и большинство государств мира так и не признали их власть в Афганистане. Но европейские государства осторожно поддерживают контакты с талибами, прежде всего из-за беспокойства по поводу гуманитарной ситуации в стране.