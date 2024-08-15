Дуда підписав суперечливий закон, який розширює право силовиків на застосування зброї

Польський президент Анджей Дуда підписав закон про підтримку діяльності солдатів і офіцерів, який фактично розширює право військових на застосування зброї зі звільненням від відповідальності.

Про це повідомила голова канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Ідеться про поправки до законів "з метою покращення діяльності польських Збройних сил, поліції та прикордонної служби у випадку загрози державній безпеці", які польський Сейм ухвалив ще 26 липня.

Вони передбачають можливість використання військових для самостійної діяльності – не лише для підтримки служб Міністерства внутрішніх справ – у мирний час на території Польщі та надання правової допомоги солдатам і військовослужбовцям у разі розгляду справ, пов'язаних із застосуванням ними зброї.

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Закон також вносить до Кримінального кодексу Польщі положення, яке виключає відповідальність за діяння, вчинені за певних умов, серед іншого – застосування зброї солдатом або офіцером, який захищає кордон, з порушенням правил, якщо йшлось про посягання на життя, здоров'я або свободу цього солдата або іншої людини.

Це положення визнали суперечливим громадські організації, зокрема Гельсінський фонд із прав людини, а також деякі політики, вказуючи, що воно фактично знімає відповідальність із військових за можливі зловживання зі зброєю.

Влада Польщі пояснювала ухвалення закону необхідністю зміцнити захист кордону з Білоруссю, де спостерігали сплеск нелегальних перетинів кордону.

Дискусія активізувалась після того, як наприкінці травня один із мігрантів вдарив ножем польського військового Матеуша Сітека, в результаті чого той помер.

Новина про інцидент збіглася в часі з повідомленнями про арешт трьох польських солдатів за попереджувальні постріли на кордоні. Прокуратура звинуватила двох із них у перевищенні службових повноважень і створенні загрози життю інших людей.