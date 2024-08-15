Дуда подписал противоречивый закон, расширяющий право силовиков на применение оружия

Польский президент Анджей Дуда подписал закон о поддержке деятельности солдат и офицеров, который фактически расширяет право военных на применение оружия с освобождением от ответственности.

Об этом сообщила глава канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Речь идет о поправках к законам "с целью улучшения деятельности польских Вооруженных сил, полиции и пограничной службы в случае угрозы государственной безопасности", которые польский Сейм принял еще 26 июля.

Они предусматривают возможность использования военных для самостоятельной деятельности – не только для поддержки служб Министерства внутренних дел – в мирное время на территории Польши и оказание правовой помощи солдатам и военнослужащим в случае рассмотрения дел, связанных с применением ими оружия.

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Закон также вносит в Уголовный кодекс Польши положение, исключающее ответственность за деяния, совершенные при определенных условиях, среди прочего – применение оружия солдатом или офицером, который защищает границу, с нарушением правил, если речь шла о посягательстве на жизнь, здоровье или свободу этого солдата или другого человека.

Это положение признали противоречивым общественные организации, в частности Хельсинкский фонд по правам человека, а также некоторые политики, указывая, что оно фактически снимает ответственность с военных за возможные злоупотребления с оружием.

Власти Польши объясняли принятие закона необходимостью укрепить защиту границы с Беларусью, где наблюдался всплеск нелегальных пересечений границы.

Дискуссия активизировалась после того, как в конце мая один из мигрантов ударил ножом польского военного Матеуша Ситека, в результате чего тот скончался.

Новость об инциденте совпала по времени с сообщениями об аресте трех польских солдат за предупредительные выстрелы на границе. Прокуратура обвинила двух из них в превышении служебных полномочий и создании угрозы жизни других людей.