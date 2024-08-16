CNN: США вважають, що Росія перекинула на Курщину тисячі військових з України

Росія, схоже, перекинула до Курської області кілька тисяч військовослужбовців з окупованих територій України для протидії успішному українському наступу.

Про це повідомили CNN двоє американський військових високопосадовців, пише "Європейська правда".

Американські посадовці зараз працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає Росія.

Але джерела кажуть, що РФ перемістила на Курщину кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.

Реклама:

"Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи до Курської області, щоб протидіяти тому, що роблять українці", – заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу у четвер.

Переміщення російських військ з України "не означає, що Путін відмовився від військових операцій у північно-східній частині України або навіть на півдні, в напрямку таких місць, як Запоріжжя. На цьому фронті все ще тривають активні бойові дії", – сказав Кірбі.

За словами двох інших джерел, знайомих із західною розвідкою, Росія, схоже, поки що не перекидає свої більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області.

Одне з цих джерел повідомило, що замість цього Росія, схоже, посилює оборону Курщини переважно за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.

"Ми ще не бачили значного переміщення (російських військ), і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", – сказало одне з джерел, знайомих з американською розвідкою.

За словами одного з американських військових високопосадовців, на додаток до військ, перекинутих з України, Росія також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда.

Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курської області, можливо, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України.

Напередодні про стягнення частини російських сил на Курщину повідомляв The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними Reuters, США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але занепокоєні щодо потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.