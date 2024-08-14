WSJ: США підтвердили, що РФ виводить частину військ з України на Курщину

Американські посадовці підтвердили, що Росія виводить частину своїх збройних сил з України, щоб відповісти на наступ українських військ на Курщині.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, це – перша ознака того, що операція України на Курщині змушує Москву перегрупувати свої сили.

Американські офіційні особи заявили, що США все ще намагаються визначити значення цього кроку Росії, і не сказали, скільки військ, за їхніми оцінками, перекидає РФ.

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Але нова оцінка США підкріплює заяви українських посадовців, які стверджують, що несподіваний початок операції в Курській області минулого тижня відвернув частину російських військ від України, де перевага Москви в живій силі і техніці дозволяє росіянам просуватися на декількох ділянках фронту.

Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України на Курщині назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

За даними ЗМІ, Україна до останнього не повідомляла партнерам на Заході деталей операції.