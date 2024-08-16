У Молдові затримали ще двох підозрюваних у крадіжці в українських військових понад 155 тисяч євро

У Молдові затримали ще двох підозрюваних у шахрайській схемі крадіжки грошей в українських військових.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Чоловіка та жінку 46 і 40 років відповідно затримали, коли вони намагалися перетнути молдовсько-румунський кордон, проінформував Генінспекторат поліції.

Їх затримали, коли вони намагалися виїхати з Молдови через КПП Кагул-Оанча. Підозрюваних помістили в ізолятор на 72 години.

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Нагадаємо, що в Молдові затримали, а потім і заарештували на 30 діб вісьмох громадян України, які обманом заволоділи сумою, еквівалентною понад 155 тисяч євро, отриманою від 40 українських військових.

Шахраї, які прибули до Молдови як біженці після початку великої війни, розміщували в інтернеті оголошення про продаж машин, однак після отримання грошей зникали.

За даними слідства, українські військові знайшли в інтернеті оголошення про продаж машин, зокрема позашляховиків. Фронтовики перерахували шахраям гроші, зібрані від своїх близьких на машини для захисту України. Однак ні машин, ні грошей військові не отримали.

Після переказу грошей від українських військових підозрювані знімали їх у банкоматах Молдови або використовували їх безпосередньо для оплати послуг чи покупок.

Нагадаємо, Прикордонна поліція Молдови 15 липня затримала чоловіка, причетного до організації схеми незаконної міграції громадян України до країн ЄС.