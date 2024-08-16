В Молдове задержали еще двух подозреваемых в краже у украинских военных более 155 тысяч евро

В Молдове задержали еще двух подозреваемых в мошеннической схеме кражи денег у украинских военных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Мужчину и женщину 46 и 40 лет соответственно задержали, когда они пытались пересечь молдавско-румынскую границу, проинформировал Генинспекторат полиции.

Их задержали, когда они пытались выехать из Молдовы через КПП Кагул-Оанча. Подозреваемых поместили в изолятор на 72 часа.

Реклама:

Напомним, что в Молдове задержали, а затем и арестовали на 30 суток восьмерых граждан Украины, которые обманом завладели суммой, эквивалентной более 155 тысяч евро, полученной от 40 украинских военных.

Мошенники, которые прибыли в Молдову как беженцы после начала большой войны, размещали в интернете объявления о продаже машин, однако после получения денег исчезали.

По данным следствия, украинские военные нашли в интернете объявления о продаже машин, в частности внедорожников. Фронтовики перечислили мошенникам деньги, собранные от своих близких на машины для защиты Украины. Однако ни машин, ни денег военные не получили.

После перевода денег от украинских военных подозреваемые снимали их в банкоматах Молдовы или использовали их непосредственно для оплаты услуг или покупок.

Напомним, Пограничная полиция Молдовы 15 июля задержала мужчину, причастного к организации схемы незаконной миграции граждан Украины в страны ЕС.