У Раді пояснили, чому для України так важливо ратифікувати Римський статут

Ратифікація Римського статуту відповідає національним інтересам України, а створений цим документом Міжнародний кримінальний суд – один з небагатьох міжнародно-правових механізмів притягнення лідера РФ Владіміра Путіна та інших російських воєнних злочинців до відповідальності.

Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі Укрінформу, передає "Європейська правда".

За його словами, це дуже важливо для України, тому що Міжнародний кримінальний суд є одним із небагатьох міжнародно-правових механізмів, який дозволяє притягнути до відповідальності російських воєнних злочинців, насамперед Путіна і ще декількох осіб, які підозрюються у скоєнні геноциду проти українського народу та інших воєнних злочинів.

"По суті, це єдиний на сьогодні дієвий міжнародний правовий механізм, який дозволяє вирішувати питання відповідальності російських воєнних злочинців", – сказав Мережко.

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Він нагадав, що Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але на ратифікацію цей документ було внесено лише зараз.

"Тобто ми давно це обіцяли. Наприклад, у нас є посилання на Римський статут у Конституції. Це обов'язок, який випливає з угоди між Україною та ЄС про асоційоване членство. Це наше зобов'язання, по суті, за міжнародним договором.

В низці безпекових угод, зокрема з Німеччиною, згадується також обов'язок України ратифікувати якомога скоріше Римський статут. Та головне, що це в наших національних інтересах, якихось ризиків тут немає, адже ми вже погодилися на юрисдикцію Міжнародного кримінального суду", – зауважив народний депутат.

Він нагадав, що Верховна Рада зробила дві заяви щодо прийняття юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

"Не ратифікуючи статут, ми перебуваємо поза процесами. Водночас ми, по суті, вже погодились на юрисдикцію МКС. Тобто, у нас є певні обов’язки, але немає прав", – наголосив Мережко.

Водночас голова комітету запевнив, що ратифікація Римського статуту не призведе до переслідування українських військовослужбовців.

За його словами, про необхідність ратифікувати Римський статут свідчить інцидент з Мексикою.

"Нова президентка цієї країни запросила на інавгурацію Путіна. Але ж Мексика є державою-учасницею Римського статуту. Тобто вона повинна поважати ордер на арешт Путіна, який було видано Міжнародним кримінальним судом.

Оскільки Україна досі не ратифікувала статут, ми не є повноправним членом МКС і нам складніше зараз порушувати це питання перед Мексикою", – наголосив народний депутат.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський у четвер вніс до Верховної ради пакет законопроєктів про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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