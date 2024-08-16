В Раде объяснили, почему для Украины так важно ратифицировать Римский статут

Ратификация Римского статута отвечает национальным интересам Украины, а созданный этим документом Международный уголовный суд – один из немногих международно-правовых механизмов привлечения лидера РФ Владимира Путина и других российских военных преступников к ответственности.

Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии Укринформу, передает "Европейская правда".

По его словам, это очень важно для Украины, потому что Международный уголовный суд является одним из немногих международно-правовых механизмов, который позволяет привлечь к ответственности российских военных преступников, прежде всего Путина и еще нескольких лиц, подозреваемых в совершении геноцида против украинского народа и других военных преступлений.

"По сути, это единственный на сегодня действенный международный правовой механизм, который позволяет решать вопрос ответственности российских военных преступников", – сказал Мережко.

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Он напомнил, что Украина подписала Римский статут еще в 2000 году, но на ратификацию этот документ был внесен только сейчас.

"То есть мы давно это обещали. Например, у нас есть ссылка на Римский статут в Конституции. Это обязанность, которая вытекает из соглашения между Украиной и ЕС об ассоциированном членстве. Это наше обязательство, по сути, по международному договору.

В ряде соглашений по безопасности, в частности с Германией, упоминается также обязанность Украины ратифицировать как можно скорее Римский статут. Но главное, что это в наших национальных интересах, каких-то рисков здесь нет, ведь мы уже согласились на юрисдикцию Международного уголовного суда", – отметил народный депутат.

Он напомнил, что Верховная Рада сделала два заявления о принятии юрисдикции Международного уголовного суда.

"Не ратифицируя устав, мы находимся вне процессов. В то же время мы, по сути, уже согласились на юрисдикцию МУС. То есть у нас есть определенные обязанности, но нет прав", – подчеркнул Мережко.

В то же время глава комитета заверил, что ратификация Римского статута не приведет к преследованию украинских военнослужащих.

По его словам, о необходимости ратифицировать Римский статут свидетельствует инцидент с Мексикой.

"Новый президент этой страны пригласила на инаугурацию Путина. Но ведь Мексика является государством-участником Римского статута. То есть она должна уважать ордер на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом.

Поскольку Украина до сих пор не ратифицировала статут, мы не являемся полноправным членом МУС и нам сложнее сейчас поднимать этот вопрос перед Мексикой", – подчеркнул народный депутат.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в четверг внес в Верховную Раду пакет законопроектов о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

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