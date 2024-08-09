Мексика відхилила запит України про арешт Путіна за ордером МКС у разі візиту

Президент Мексики в четвер відхилив запит уряду України на арешт Владіміра Путіна, якщо російський правитель буде присутній на інавгурації наступного президента Мексики в жовтні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми не можемо цього зробити, – заявив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор журналістам на черговій урядовій пресконференції.

"Це не від нас залежить", – додав він.

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Україна попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він буде присутній на церемонії приведення до присяги обраного президента Клаудії Шейнбаум 1 жовтня. У заяві посольства України в Мексиці від 7 серпня міститься посилання на ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом ООН (МКС).

Команда Шейнбаум запросила російського правителя відвідати інавгурацію, зазначивши раніше цього тижня, що надіслала "дипломатичне повідомлення" всім країнам, з якими Мексика підтримує дипломатичні відносини.

Європейська комісія також закликала мексиканську владу заарештувати правителя Росії Владіміра Путіна, якщо він буде присутній на інавгурації.

У березні 2023 року у Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.

Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-члена МКС.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі ЄвроПравди та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.