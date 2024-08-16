У ЄС очікують нових випадків мавпячої віспи, але ризик вважають низьким

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) закликав країни-члени Європейського Союзу готуватись до нових випадків смертельно небезпечного штаму мавпячої віспи.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні ECDC.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань вважає, що загальний ризик поширення мавпячої віспи для населення ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ), які загалом охоплюю 30 країн, залишається низьким.

Однак він додає, що ймовірність інфікування людей з Європи, які "подорожують до уражених районів і мають тісний контакт із зараженими громадами", є високою, а ризик зараження в їхніх близьких є помірним.

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Регулятор рекомендує органам охорони здоров'я цих країн "підтримувати високий рівень планування готовності та заходів з підвищення обізнаності, щоб забезпечити швидке виявлення та реагування".

За оцінками ECDC, "дуже ймовірно", що в Європі виявлять більше випадків захворювання на цю хворобу.

"Через тісні зв'язки між Європою та Африкою ми повинні бути готові до збільшення кількості випадків захворювання у прибулих", – заявила директорка ECDC Памела Ренді-Вагнер.

Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила швидке поширення нового, більш небезпечного штаму мавпячої віспи, який отримав назву Clade 1b, надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

Передача вірусу від людини до людини можлива під час тісного контакту. Основні симптоми захворювання – висока температура, висип, запалені лімфовузли, біль у м'язах, слабкість. Як правило, за два-чотири тижні людський організм справляється з вірусом, але в рідкісних випадках можливий летальний результат.

Швеція напередодні стала однією з перших країн за межами Африки, де виявили вірус.